به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسماعیل اللهیاری با اشاره به اهمیت سرشماری زنبورستان‌ها برای برنامه ریزی برای افزایش بهره وری گفت: طبق آمار‌های سال گذشته ۸۲۶ زنبورستان با ۶۱ هزار و ۹۶۳ کندو با اشتغالزایی ۱۲۰۰ نفر به صورت مستقیم وجود دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان مرند با داشتن شرایط آب و هوایی متنوع، مراتع سرسبز و پوشش گیاهی غنی، در زمینه پرورش زنبورعسل و تولید فرآورده‌های مرتبط با آن در استان پیشتاز است اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۸۰۰ تن عسل در شهرستان مرند تولید شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مرند افزود: طرح سرشماری سراسری زنبورداری‌ها با حضور بیش از ۳۰ نفر از کارشناسان پهنه در سطح هفت مرکز و دفترجهاد کشاورزی مرند، با مشارکت اتحادیه‌های شهرستانی و سایر واحد‌های ذی‌ربط جهاد کشاورزی انجام خواهد گرفت.

اللهیاری با اشاره به اینکه مراتع طبیعی و گیاهان دارویی این منطقه، کیفیت عسل تولیدی را در سطح بالایی قرار داده است گفت: تنوع گیاهی، از جمله وجود گونه‌هایی مانند آویشن، گون، شبدر و سایر گیاهان کوهستانی، باعث شده عسل تولیدشده در این شهرستان علاوه بر طعم و رنگ مطلوب، خواص دارویی فراوانی نیز داشته باشد.