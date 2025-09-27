پخش زنده
تیم زاگرس جنوبی فارس با کسب ۱۳۸ امتیاز در هفته نخست لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور، صدرنشین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هفته نخست از بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو آقایان «جام خلیج فارس» و یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی با صدرنشینی تیم زاگرس جنوبی فارس و درخشش نمایندگان استان در خانه تکواندو تهران به پایان رسید.
تیم زاگرس جنوبی فارس با کسب ۱۳۸ امتیاز در پایان هفته اول، در صدر جدول لیگ برتر بزرگسالان باشگاههای کشور قرار گرفت و فصل جدید را مقتدرانه آغاز کرد.
در هفته نخست، مهدی رزمیان و امیرمحمد اشرافی، نمایندگان فارس در قالب تیم پالایش نفت، به ترتیب نشانهای طلا و نقره را کسب کردند .
این دوره از رقابتها با حضور ۹ تیم باشگاهی شامل زاگرس جنوبی فارس، پالایش نفت آبادان، صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، پاس، باشگاه دمنده، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی و بارمان ابزار یراق توسن برگزار میشود.
همچنین ۵۷ بازیکن آزاد در قالب تیمهای مختلف به میدان رفتهاند.
نشان برگزاری این رقابتها برای سومین سال پیاپی به شیوه گرندپری طراحی شده است؛ شیوهای که در آن امتیازدهی بر اساس عملکرد انفرادی ورزشکاران در هر هفته انجام میشود و مجموع امتیازات تیمی، جایگاه باشگاهها را مشخص میکند.
تیم زاگرس جنوبی فارس در دوره بیست و سوم این رقابتها با کسب ۷۴۹ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود و اکنون با حفظ انسجام فنی و مدیریتی، فصل جدید را نیز با قدرت آغاز کرده است.