به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عبدالرحیم تحصیلی گفت: ۹۷ درصد مطالبه گندمکاران استان سمنان به میزان ۱۲ هزارو ۸۱ میلیارد ریال پرداخت شد و طی روز‌های آینده باقیمانده طلب کشاورزان هم پرداخت می‌شود.

تحصیلی با بیان اینکه امسال بیش از ۶۰ هزارتن گندم از گندمکاران استان سمنان خریداری شد افزود: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم طبق جدول پاکی با اُفت غیرمفید یک درصد و افت مفید سه‌درصد، ۲۰۵ هزار ریال تعیین شده بود.

وی گفت: ۳۲ مرکز خرید تضمینی گندم با آغاز برداشت گندم در مناطق مختلف استان فعال بودند و بیشترین خرید تضمینی گندم در استان مربوط به شهرستان میامی با بیش از ۲۵ هزارتن گندم بود.

طبق بررسی‌ها و تجربه سال‌ها، گندم کشت‌شده در غرب استان سمنان تا دامغان دارای کیفیت متوسط و در شهرستان شاهرود و میامی دارای کیفیت مرغوب است و با کیفیت گندم در استان‌های گلستان و خوزستان برابری می‌کند.