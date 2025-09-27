پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از پرداخت ۹۷ درصدی مطالبات گندمکاران این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عبدالرحیم تحصیلی گفت: ۹۷ درصد مطالبه گندمکاران استان سمنان به میزان ۱۲ هزارو ۸۱ میلیارد ریال پرداخت شد و طی روزهای آینده باقیمانده طلب کشاورزان هم پرداخت میشود.
تحصیلی با بیان اینکه امسال بیش از ۶۰ هزارتن گندم از گندمکاران استان سمنان خریداری شد افزود: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم طبق جدول پاکی با اُفت غیرمفید یک درصد و افت مفید سهدرصد، ۲۰۵ هزار ریال تعیین شده بود.
وی گفت: ۳۲ مرکز خرید تضمینی گندم با آغاز برداشت گندم در مناطق مختلف استان فعال بودند و بیشترین خرید تضمینی گندم در استان مربوط به شهرستان میامی با بیش از ۲۵ هزارتن گندم بود.
طبق بررسیها و تجربه سالها، گندم کشتشده در غرب استان سمنان تا دامغان دارای کیفیت متوسط و در شهرستان شاهرود و میامی دارای کیفیت مرغوب است و با کیفیت گندم در استانهای گلستان و خوزستان برابری میکند.