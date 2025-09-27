به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،سرپرست گروه دوچرخه سواری غریب الغربای کاشان گفت: حرکت تیم ۲۷ شهریورماه آغاز شد و اعضای این تیم در طول ۱٠ روز، با عبور از استان‌های قم، تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی، مسیر یک هزار و ۳٠٠ کیلومتری را رکاب زدند.

سجاد مظفری تبار افزود: تعدادی از اعضای این تیم، آتش نشان هستند در آستانه هفتم مهر ماه روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی، وارد مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی شدند.

وی گفت: جوان‌ترین عضو این تیم ۲۲ ساله و بزرگترین آنها ۵۵ ساله است.