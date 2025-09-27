پخش زنده
سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در بابل ازبهرهمندی دانشآموزان از آموزشهای مهارتی باکیفیت در طرح همنوا در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛معاون آموزش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در حاشیه بازدید از اجرای طرح همنوا در هنرستان ماهر بابل گفت: طرح همنوا؛ طرحی برای بهرهمندی دانشآموزان هنرستانی از تجهیزات و آموزشهای باکیفیت با همآفرینی بیندستگاهی وزارتخانههای تعاون، کارو رفاه اجتماعی و آموزشوپرورش و این سازمان است.
سید جمیل احمدی با اشاره به اینکه طرح همنوا، تجلی اراده ملی برای همافزایی ظرفیتهای آموزشی کشور است افزود: ما بر آنیم تا با پیوند میان هنرستانها و مراکز آموزش فنیوحرفهای، مسیر توانمندسازی نسل آینده را هموار سازیم و پیش بینی میکنیم بیش از یکصدهزار دانس آموز از ظرفیت طرح همنوا بهرهمند شوند.
وی گفت: این طرح با استناد به قوانین جاری کشور و با بهرهگیری از نمونههای موفق جهانی، گامی عملی در جهت تحقق اهداف کلان نظام آموزش مهارتی و حرفهای کشور خواهد بود.
احمدی با بیان اینکه بر اساس آمارهای به دست آمده، نیمی از کارجویان با کسری مهارت، روبهرو هستند گفت: دانشآموزان هنرستانی، جزو این دسته از افراد محسوب نمیشوند، چون با کسب مهارت به افرادی پرتوان و قدرتمند تبدیل میشوند.
وی از پیوند ۶۵۰ مرکز آموزش فنیوحرفهای در این سازمان و نزدیک ۵ هزار هنرستان در آموزشوپرورش خبر داد و افزود: موضوع عدالت آموزشی به عنوان مهمترین مسأله میتواند آینده ایران را تغییر دهد.
معاون سازمان فنی حرفهای کشور از صدور مجوز برای هنرستانهای وابسته به آموزش فنی حرفهای اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵ هنرستان کد دریافت کردند و ۲۵ هنرستان نیز درخواست کد دادند تا به عنوان هنرستان وابسته در کنار آموزش و پرورش فعالیت داشته باشند.
وی از تجهیز ۵۰ کارگاه انرژیهای تجدید پذیر و بهینه سازی در سازمان فنی و حرفهای کشور خبر دادو گفت به زودی این کارگاهها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.