برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران؛
احکام صادره به روسای کمیتههای ستاد انتخابات ابلاغ شد
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران از برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان خبر داد و گفت: احکام صادر شده از سوی استاندار تهران به رؤسای کمیتههای ستاد ابلاغ و تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین کاغذلو، صبح امروز از برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه برنامهریزیهای لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین کمیتهها و بررسی موضوعات مرتبط با روند برگزاری انتخابات در استان تهران انجام گرفت.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: خوشبختانه همه اعضایی که به عنوان رئیس کمیتههای ستاد انتخابات استان انتخاب شدهاند، از تجربه و توانمندی لازم برخوردار هستند.
کاغذلو خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ آییننامههای مرتبط از سوی وزارت کشور، موارد در اختیار کمیتهها قرار گرفته و فعالیتهای اجرایی آغاز خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران عنوان کرد: با برنامهریزی و هماهنگیهای صورت گرفته، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم در استان تهران خواهیم بود.