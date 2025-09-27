در آستانه روز جهانی قلب و همزمان با هفته دفاع مقدس، ایستگاه سلامت در محل برگزاری نماز جمعه مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهرستان مهریز برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز گفت: به منظور ارتقای سطح آگاهی مردم در حوزه سلامت قلب و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، کارشناسان واحد مبارزه با بیماری‌ها خدمات مختلفی از جمله اندازه‌گیری فشار خون و تست قند خون را به نمازگزاران ارائه کردند.

دکتر محمود فلاحتی افزود: در این ایستگاه سلامت، بیش از ۲۰۰ نفر از مراجعان خدمات رایگان دریافت کردند که هدف اصلی آن ترویج سبک زندگی سالم و توجه بیشتر مردم به سلامت قلب بوده است.

فلاحتی خاطرنشان کرد: برپایی چنین برنامه‌هایی علاوه بر بزرگداشت هفته دفاع مقدس، فرصتی ارزشمند برای افزایش سطح آگاهی عمومی و ارتقای سلامت جامعه به شمار می‌آید.