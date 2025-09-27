سرپرست تعاون روستایی خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال، ۴۵ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۲۰ تن آرد میان روستائیان استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر صالحی نسب با اشاره به توزیع ۴۵ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۲۰ تن آرد جهت تامین غذای مورد نیاز روستائیان توسط شبکه تعاون روستایی استان تا پایان شهریورماه امسال گفت: با توجه به پیگیری‌های مستمر صورت گرفته در جهت نظارت مستقیم و رصد و پایش توزیع آرد روستایی، کار توزیع آرد توسط شبکه تعاون روستایی در ۲ هزار و ۶۴۰ روستا و توسط یکهزار و ۳۷۵ عامل صورت می‌گیرد.

وی افزود: در همین راستا نسبت به توزیع آرد در سامانه سیما و همچنین سامانه سمتا که متولی سامانه‌ها به ترتیب سیما، غله و بازرگانی و سمتا مربوط به تعاون روستایی است، این فعالیت مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد.

صالحی نسب ادامه داد: به این منظور در حال گرفتن دستگاه‌های کارت خوان توسط شرکت نانی نو (امید پی) وابسته به بانک سپه هستیم و مدارک و مستندات لازم توسط شهرستان‌ها به مجری طرح در استان ارسال شده و به محض تائید، به مجری طرح در تهران ارسال می شود و بزودی شاهد ورود و توزیع دستگاه‌ها بین عاملان توزیع در سراسر استان خواهیم بود.

به گفته سرپرست تعاون روستایی خوزستان؛ تعاون روستایی استان ماهیانه ۷ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۷۲۰ کیلوگرم آرد توزیع می‌کند.