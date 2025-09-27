به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ملک‌محمد قربانپور گفت: برای راه‌اندازی مجدد کارخانه خاور سیمان، تمام ظرفیت‌ها و توان خود را به کار خواهیم گرفت و مذاکرات و مکاتبات لازم با وزارتخانه‌های مربوطه به صورت جدی در جریان است.

وی افزود: این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری اولیه نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: کارخانه سیمان لردگان یکی از طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در استان چهارمحال و بختیاری است.