معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری از پیگیری برای پرداخت تسهیلات بانکی برای تکمیل و راهاندازی کارخانه سیمان لردگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ملکمحمد قربانپور گفت: برای راهاندازی مجدد کارخانه خاور سیمان، تمام ظرفیتها و توان خود را به کار خواهیم گرفت و مذاکرات و مکاتبات لازم با وزارتخانههای مربوطه به صورت جدی در جریان است.
وی افزود: این واحد صنعتی با سرمایهگذاری اولیه نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: کارخانه سیمان لردگان یکی از طرحهای بزرگ سرمایهگذاری در استان چهارمحال و بختیاری است.