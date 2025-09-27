پخش زنده
در خبرهای ۱۲۰ ثانیه پنجم مهر ۱۴۰۴ مروری بر آخرین خبرهای قم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته 120 ثانیه به خبرهایی همچون
مذاکره اي که آمريکا از اول نتيجه آنرا ديکته کند بي فايده و پرضرر
همايش ملي مقاومت، بيم ها و اميدها در ادبيات معاصر در دانشگاه قم
آئين ميهماني لاله ها امروز ازساعت 16:30 در گلزارهاي سراسر استان
همايش ملي وفاق ملي و سرمايه گذاري براي توليد
اصلاح و بهسازي جاده دسترسي ايستگاه محمديه
تجليل از 45 برگزيده جشنواره توليدات هنري فانوس
آغاز جشنواره مسابقات ورزشي کارکنان نمايندگي وليفقيه در سپاه استان پرداخته شده است.