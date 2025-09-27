به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته 120 ثانیه به خبرهایی همچون

مذاکره اي که آمريکا از اول نتيجه آنرا ديکته کند بي فايده و پرضرر

همايش ملي مقاومت، بيم ها و اميدها در ادبيات معاصر در دانشگاه قم

آئين ميهماني لاله ها امروز ازساعت 16:30 در گلزارهاي سراسر استان

همايش ملي وفاق ملي و سرمايه گذاري براي توليد

اصلاح و بهسازي جاده دسترسي ايستگاه محمديه

تجليل از 45 برگزيده جشنواره توليدات هنري فانوس

آغاز جشنواره مسابقات ورزشي کارکنان نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه استان پرداخته شده است.