به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی بررسی‌ها نشان می‌دهد جابه جایی توده‌های هوایی ناشی از تضعیف سامانه بارشی نواحی شمالی کشور موجب افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر امروز خواهد شد که در نواحی جنوبی استان نسبتا شدید خواهد بود و می‌تواند سبب خیزش گردوخاک محلی از مناطق مستعد استان شود.

به علاوه از اواخر وقت امروز به تدریج جوی پایدار بر استان حاکم خواهد شد و بر این اساس وضعیت هوای استان حداقل تا روز سه شنبه صاف و غبار محلی در ساعات بعد از ظهر همراه با وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود.