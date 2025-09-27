به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت لوح سبز جنوب گفت:با برنامه ریزی‌های انجام شده و پس از ۱۴ سال برای نخستین‌بار بیش از ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ مترمکعب تخته‌ام. دی. اف از باگاس نیشکر در این شرکت تولید شد و حد نصاب جدیدی در این زمینه به ثبت رسید.

چهرازی با اشاره به اینکه تولید کالایی که اکنون با کیفیت ممتاز، صرفه اقتصادی برجسته و ویژگی‌های فناورانه، جایگزینی مطمئن برای بازار مصرف داخلی محسوب می‌شود و نشانه‌ای روشن از خودکفایی و توانمندی صنعت ایران است، ادامه داد:‌ام. دی. اف تولیدی این شرکت با ویژگی‌هایی همچون استحکام بالا، مقاومت در برابر رطوبت و اسید، برش‌پذیری دقیق، ماشین‌کاری آسان و قیمت رقابتی، تحولی جدی در صنایع چوب کشور ایجاد کرده و رقیبی جدی برای نمونه‌های مشابه در بازار است.

وی ادامه داد: این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به واردات چوب، گامی مؤثر در راستای حفاظت از محیط‌زیست نیز به شمار می‌رود. استفاده از باگاس نیشکر به‌عنوان ماده اولیه، ضمن جلوگیری از نابودی جنگل‌های طبیعی، مسیری پایدار برای توسعه صنعت چوب فراهم ساخته است.