به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تصادف تیبا و نیسان در کیلومتر ۵۵ محور میامی به سبزوار ۸ مصدوم ، تصادف سمند و کامیون در کیلومتر ۷۸ محور میامی به سبزوار ۲ مصدوم ، سقوط از پل تریلی در کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی به شریف‌آباد ۲ کشته ، انحراف از جاده سمند در کیلومتر ۴۸ محور سمنان به دامغان ۴ مصدوم ، سقوط از پل ال ۹۰ در کیلومتر ۱۰ محور ایوانکی به شریف آباد یک مصدوم ، تصادف ساینا و کامیون در کیلومتر ۱۳ محور گرمسار به آرادان ۶ مصدوم ، تصادف دو دستگاه کامیونت و واژگونی یکی از آن‌ها در کیلومتر ۵۷ محور سرخه به آرادان ۳ مصدوم ، تصادف زنجیره‌ای اتوبوس و تریلی و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۷۳ محور میامی به سبزوار ۴ مصدوم ، انحراف از جاده پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۰ محور سمنان به دامغان ۴ مصدوم ، تصادف پراید و پژو پارس در کیلومتر ۱۰۰ محور آزادشهر به شاهرود یک مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۸۳ محور دامغان به سمنان یک کشته و ۳ مصدوم ، واژگونی دناپلاس در کیلومتر ۱۳ محور دامغان به شاهرود ۳ مصدوم ، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲ محور میامی به جاجرم ۳ مصدوم برجای گذاشت.