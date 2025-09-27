پخش زنده
دیدار تیم های اتلتیکو مادرید و رئال مادرید و یوونتوس و آتالانتا، از شبکه ورزش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تیمهای فوتبال رئال مادرید و اتلتیکو مادرید، امروز در دیداری حساس از چارچوب هفته هفتم رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم میروند.
این دیدار از ساعت ۱۷:۴۵، در قالب برنامه «لذت فوتبال» و با گزارشگری محمدرضا احمدی به صورت زنده پخش میشود.
شبکه ورزش دیدار دو تیم یوونتوس و آتالانتا را به صورت مستقیم پخش میکند.
برنامه «لذت فوتبال»، در چارچوب رقابتهای لیگ سری آ ایتالیا، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ دیدار حساس دو تیم یوونتوس و آتالانتا را با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت زنده پخش میکند.
از فصل ۱۷-۲۰۱۶، بازیهای یوونتوس و آتالانتا پرتساویترین جدالهای سری آ بوده است، از ۱۸ بازی ممکن، ۱۱ بازی به تساوی کشیده شده، ۴ بار یوونتوس پیروز شده و ۳ برد سهم آتلانتا بوده است.