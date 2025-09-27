به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مادر شهید نادعلی رضایی مالی دره حاجیه خانم کلثوم جمالی در سن ۸۹ سالگی به علت بیماری پس از رنج تحمل بیماری در سن ۸۹ سالگی به فرزند شهیدش پیوست و پیکر این مادر شهید پس از تشییع در کلاگر محله جویبار در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شد.

شهید نادعلی رضایی درسال ۱۳۳۷، در یک خانواده متعهد و مذهبی، در یکی از روستا‌های شهرستان جویبار بدنیا آمدو تحصیلات ابتدایی را در جویبار با موفقیت به پایان رساند که با اوج گیری انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) با شور و اشتیاق فراوان با روش‌های گوناگون به مبارزه با رژیم منحوس پهلوی می‌پرداخت و با حضور در محافل مذهبی و سیاسی در راستای پیروزی ملت مسلمان ایران گام برمی داشت.

شهید نادعلی رضایی در حالی که مسؤلیت محور مریوان را بر عهده داشت، در یک گشت ضربت در تاریخ ۲۹ مرداد ۶۵ توسط کومله‌ها دستگیر شد و پس از تحمل شکنجه‌های روحی و جسمی فراوان در زمان اسارت و عدم تسلیم در مقابل خواسته‌های شوم آنان در تاریخ ۱۱ شهریور ۶۵ به آرزوی دیرینه اش شهادت رسید.