به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدمحسن موسوی دبیر و مسئول برگزاری مسابقات فوتبال جام حذفی گیلان گفت: پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی محلات استان گیلان با نام «جام میرزا کوچک‌خان» با شرکت ۱۶ تیم از شهرستان‌های گیلان از ۳ ماه قبل در مناطق مختلف آغاز شده بود.

وی گفت: فینال این مسابقات بین دو تیم ستارگان ماکلوان فومن و فرهنگ دافسار رشت در زمین ورزشی کارگران صومعه سرا برگزارشد که در پایان تیم ستارگان ماکلوان فومن بانتیجه ۲ بر ۱ حریف خود را شکست داد و به مقام قهرمانی پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی گیلان دست یافت.