پخش زنده
امروز: -
در اقدامی نوعدوستانه و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، ۱۱۵ بسته لوازمالتحریر و کیف بین دانشآموزان شهرستان خوی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در اقدامی نوعدوستانه و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، ۱۱۵ بسته لوازمالتحریر و کیف بین دانشآموزان شهرستان خوی توزیع شد.
این مراسم با حضور سرپرست فرمانداری، مدیر آموزش و پرورش، رئیس امور اوقاف و کارشناسان در محل امامزاده سید بهلول برگزار گردید.
این پویش با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه از محل نیات واقفین، برای تامین نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند راهاندازی شده است.
برای تهیه ۱۱۵ بسته، اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال اختصاص یافته که با شروع سال تحصیلی جدید، این بستهها در نقاط مختلف شهرستان خوی به دست دانشآموزان کمبرخوردار میرسد.