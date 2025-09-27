در اقدامی نوعدوستانه و با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، ۱۱۵ بسته لوازم‌التحریر و کیف بین دانش‌آموزان شهرستان خوی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در اقدامی نوعدوستانه و با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، ۱۱۵ بسته لوازم‌التحریر و کیف بین دانش‌آموزان شهرستان خوی توزیع شد.

این مراسم با حضور سرپرست فرمانداری، مدیر آموزش و پرورش، رئیس امور اوقاف و کارشناسان در محل امام‌زاده سید بهلول برگزار گردید.

این پویش با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه از محل نیات واقفین، برای تامین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند راه‌اندازی شده است.

برای تهیه ۱۱۵ بسته، اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال اختصاص یافته که با شروع سال تحصیلی جدید، این بسته‌ها در نقاط مختلف شهرستان خوی به دست دانش‌آموزان کم‌برخوردار می‌رسد.