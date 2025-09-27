پخش زنده
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور یک فقره مجوز موافقت اولیه از طرحهای صنایع تبدیلی در شهرستان شوشتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعباس موسوی با اشاره به صدور یک فقره مجوز موافقت اولیه از طرحهای صنایع تبدیلی در شهریور ماه امسال در شهرستان شوشتر، گفت: مقرر شده طرح یادشده در زمینه تولید روغن خام کلزا اجرایی شود.
وی افزود: این طرح با ظرفیت ۲۱ هزار تن در سال و سرمایه گذاری بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال فعالیت میکند.
موسوی میگوید: این طرح زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر در شهرستان را فراهم خواهد کرد.