نشست «بازنمایی تصویر کودک و نوجوان در سینمای ایران» به همت جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.

به همت جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان؛

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، دومین جلسه از سلسله نشست‌های «قرارِ هفت» روز یکشنبه ۶ مهر ساعت ۱۴:۳۰ با موضوع «بازنمایی تصویر کودک و نوجوان در سینمای ایران» در بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.

در این نشست آزیتا حاجیان بازیگر سینما و تلویزیون، امیر مشهدی‌عباس کارگردان تئاتر و دبیر چند دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، رضا بابک بازیگر سینما و تئاتر و بابک نکویی کارگردان انیمیشن و طراح پوستر سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور دارند.

این نشست به همت جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، مرکز آموزش‌های هنری و سینمایی دارالفنون و اندیشکده امید برگزار می‌شود.

اولین جلسه از سلسله نشست‌های «قرارِ هفت» با موضوع «مروری بر کارنامه ده سال اخیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان» برگزار شده بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست به خیابان ۳۰ تیر، موزه آبگینه، بنیاد سینمایی فارابی مراجعه کنند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.