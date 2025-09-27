پخش زنده
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از آغاز اجرای طرحهای ملی همنوا و کارافن در سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، غلامحسین محمدی در حاشیه مراسم آغاز اجرای طرح همنوا در سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام با همافزایی و انسجام بین دستگاههای اجرایی و تاکید رئیسجمهور و همراهی وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش انجام شد بدون آنکه هزینه مضاعفی به کشور تحمیل شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که برای ایجاد چنین ظرفیتی ساخت هنرستانهای جدید در دستور کار قرار میگرفت، کشور نیازمند صرف حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بود در حالیکه امروز این ظرفیت با کمترین هزینه فعال شده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به ایجاد ۱۰۰ هزار نفر دوره ظرفیت آموزشی در قالب این طرح در کشور، افزود: ظرفیت ایجاد شده در قالب طرح مذکور در استان سیستان و بلوچستان یکهزار و ۵۰۰ نفر دوره است که تا پنج هزار نفر دوره قابلیت افزایش دارد.
وی ادامه داد: امکانات سازمان آموزش فنی و حرفهای در برخی موارد از نظر تجهیزات بهروزتر و با کیفیتتر از هنرستانهاست و استفاده دانشآموزان از این ظرفیتها به گسترش رشتههای آموزشی و ارتقای کیفیت مهارتآموزی کمک میکند.
محمدی خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای طرح همنوا، ۲ هنرستان وابسته در مناطق کمتر برخوردار سیستان و بلوچستان نیز امروز افتتاح خواهد شد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از آغاز اجرای طرح ملی «کارافن» در سیستان و بلوچستان نیز خبر داد و گفت: در این طرح ظرفیتهای آموزش فنی و حرفهای بهمنظور اتصال مهارتآموزان به بازار کار در دستور قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی از دغدغههای اصلی مهارتآموزان موضوع بازار فروش محصولات است و طرح کارافن این امکان را فراهم میکند که تولیدات آنها از طریق فروشگاههای حضوری و مجازی به بازار عرضه و مسیر خوداشتغالی با سهولت بیشتری طی شود.
وی اظهار کرد: در همین راستا بهصورت نمادین ۲ فروشگاه در سیستان و بلوچستان راهاندازی شد و امیدواریم با اجرای این طرحهای ملی شاهد پویایی و تحرک بیشتر در این استان باشیم.