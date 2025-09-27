به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، دومین شب شعر استانی دفاع مقدس با حضور شعرایی از شهرستان‌های سراسر استان و شیراز در شهر محمله شهرستان خنج برگزار شد.

۱۵ شاعر در این شب شعر سروده‌های خود را با موضوع ایثار، شهادت، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه قرائت کردند.

در پایان این شب شعر از سه جلد کتاب با تالیف حجت الاسلام جلیل حیدری رونمایی و به شاعران شرکت کننده و برگزیده لوح تقدیر جشنواره شعر و هدایایی اهدا شد.

این سه جلد کتاب با تالیف حجت الاسلام جلیل حیدری شامل کتیبه نمای محرم پیرامون حماسه سازان عاشورا، آیین بندگی و نجوای آسمانیبا موضوع ماه مبارک رمضان است.