امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

مراسم روز سرباز در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

مراسم گرامیداشت روز سرباز همزمان با سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی امروز ۵ مهر ۱۴۰۴ به همت سپاه تهران درآستان مطهر شاه عبدالعظیم حسنی برگزار شد.
عکاس :امیر حسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ - ۱۲:۰۶
خبرهای مرتبط

ویژه برنامه «سردار سرباز» در رسانه ملی

جشنواره جوان سرباز وزارت دفاع

هفدهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز

برچسب ها: روز سرباز ، سربازی ، سرباز
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 