همزمان با هفته دفاع مقدس ۴۰ زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیران و ستاد دیه، از زندان‌های استان آذربایجان‌شرقی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دادستان مرکز استان در مراسم آزادی این زندانیان در قالب پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» گفت: مبلغ کل بدهی این ۴۰ زندانی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بود که به مناسبت یک هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و همزمان با هفته دفاع مقدس مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت کمک ویژه (بلاعوض) پرداخت و مقدمات آزادی آنان فراهم شد.

محبوب علیلو افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴۲ زندانی جرائم غیرعمد و محکوم مالی در استان آزاد شده‌اند که از این تعداد ۲۳۵ نفر مرد و هفت نفر زن بودند.

وی اعلام کرد: بدهی مجموع این افراد حدود ۷۹۰ میلیارد تومان بود و برای آزادی آنان ۲۶ میلیارد تومان کمک ویژه (بلاعوض) از سوی خیران و ستاد دیه پرداخت شده است.

دادستان مرکز استان همچنین با اشاره به وضعیت کنونی زندان‌ها اظهار کرد: در حال حاضر ۸۴۰ زندانی غیرعمد در زندان‌های آذربایجان‌شرقی محبوس هستند که مجموع بدهی آنها به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و برای آزادی این افراد، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کمک ویژه (بلاعوض) مورد نیاز است.