به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: رونق اقتصادی باغداران با آغاز برداشت سیب درختی پاییزی در این شهرستان آغاز شده است.

مهدی ناصری با بیان این که ارقام مورد کشت در فریمان سیب زرد و سرخ لبنانی است، افزود: سیبی که از باغ‌ های سرسبز و آب‌ و هوای مساعد این منطقه، با طعمی شیرین و به‌ یادماندنی برداشت می‌ شود، ثمره یک سال کار و تلاش است، که می‌ تواند زمینه‌ ساز کشاورزی اقتصادی و توسعه پایدار منطقه باشد.

وی ادامه داد: سود حاصل از برداشت سیب به جیب دلالان می‌ رود و افزایش تعداد صنایع تبدیلی، کارخانه‌ های فرآوری و سردخانه‌ ها، ایجاد بستر‌های فروش مستقیم محصولات، نظارت و کنترل قانونی و حمایت‌ های مالی و بیمه می‌ تواند دغدغه باغداران را کاهش دهد.