به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه تأمین مسکن محرومین به ریاست امیر تیموری فرماندار میاندوآب و با حضور حجت الاسلام سعید بهادری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد

امیر تیموری فرماندار میاندوآب در این جلسه گفت:تأمین مسکن برای محرومان اقدامی خداپسندانه و درخور تحسین است ولی بهتر آنست که اقداماتی انجام شود که خود محرومان قادر به ساخت خانه شوند، بهترین نوع خدمت، ایجاد شغل و درآمد پایدار برای قشر محروم جامعه است چرا که باعث توانمندسازی، اعتماد به نفس و عزت نفس اقشار کم برخوردار جامعه شده و خود شخص قادر خواهد بود اقساط تسهیلات ساخت خانه را پرداخت نماید.

وی افزود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میاندوآب در اعطای تسهیلات مقاوم سازی مساکن روستایی و همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی برای تأمین مسکن محرومان خوب عمل نموده و جزو شهرستان‌های برتر استان در این زمینه است که این اقدام شایسته تقدیر است.

تیموری اظهار داشت مجموعه فرمانداری و ادارات شهرستان با تمام توان با ستاد اجرایی فرمان امام همکاری خواهند داشت، انتظار داریم ساخت مسکن محرومان با اولویت بندی و رعایت عدالت انجام شده و افزایش مساحت و بهبود کیفیت ساخت نیز مدنظر قرار گیرد.

در خاتمه این جلسه لوح یادبودی توسط حجت الاسلام سعید بهادری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تقدیم فرماندار میاندوآب شد.