به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ افشار گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، مبنی بر سرقت و زروگیری از وی توسط دو مرد و یک خانم با خودروی سراتو، ماموران نسبت به دستگیری عاملان این سرقت اقدام و با بررسی‌های فنی انجام شده از مالباخته توانستند خودروی سارق را که در اختیار سارق خانم بود را شناسایی و در یکی از خیابان‌ها متوقف و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: پس از انتقال متهم به کلانتری و تحقیقات و اقدامات فنی دو نفر از همدستان این سارق در محدوده شهرک اکباتان شناسایی و در یکی از خیابان‌ها به همراه دو موتور سیکلت سرقتی رویت و با استفاده از قانون به کارگیری سلاح هر دو سارق زمینگیر و دستگیر شدند.

این مقام انتظامی افزود: متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرایم خود مبنی بر زورگیری و سرقت موتورسیکلت اعتراف که ۴ نفر از شکات تا کنون شناسایی و شناسایی شکات آنها در دستور کار پلیس قرار دارد. سارقان جهت سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی داده شدند.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه نمود اموال قیمتی خود را در معرض دید قرار ندهند، زیرا افراد سود جو با سو استفاده از بی توجهی مردم و تحت نظر داشتن آن‌ها به راحتی این اموال را به سرقت می‌برند.