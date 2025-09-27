به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بمناسبت هفته دفاع مقدس یادواره شهدای دانش آموزی شهرستان پلدشت با حضور مسئولین و دانش آموزان در مدرسه حجاب این شهرستان گرامی داشته شد.

امام جمعه شهرستان پلدشت در این مراسم معنوی گفت: شهداء با نثار خون پاک شان برای ما عزت و آبرو دادند و ما وظیفه ااریم با عمل به وصت آنان راه آن عزیزان را ادامه دهیم.

حجت الاسلام جمشیدی گفت: شما دانش آموزان که آینده سازان کشور هستید می‌توانید با تحصیل علم هم کشور را بسازید و هم با فرا گیری علم به وصیت شهداء عمل کنید.

وی گفت: شهدای دانش آموز هر کدام بعد از شهادت معلم مکتب خط سزخ شهادت شدند که پیروی از سره ایشان برای همگان چراغ راه سعادت است

شهرستان مرزی پلدشت در دوران دفاع مقدس ده شهید دانش آموز را تقدیم انقلاب و آرمان‌های نظام کرده است.