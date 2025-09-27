پخش زنده
۱۵ هزار بسته لوازمالتحریر و ۵۰۰ بسته ملزومات ورزشی بین دانش آموزان و مدارس مناطق کم برخوردار مشهد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مراسم بهرهبرداری از ۱۰ واحد مسکونی نیازمندان شهر مشهد، توزیع ۱۵ هزار سبد لوازم التحریر و ۵۰۰ بسته ملزومات ورزشی با حضور فرمانده قرارگاه جهادی و محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان استانی، مدیران شهری، فرماندهان نیروهای مسلح و خانوادههای معظم شهدا در تالار همایشهای فرهنگسرای قرآن و عترت برگزار شد.
۵۴ میلیارد تومان برای طرح های حمایتی
جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) در قرارگاه امنیتی اجتماعی شهید برونسی در ابتدای این مراسم گفت: در برنامه ۱۴۰۴ قرارگاه، سه سرفصل ویژه تعریف شده که شامل بخشهای اشتغالزایی، فرهنگی اجتماعی و عمرانی است در بخش اشتغالزایی تمرکز بر مشاغل زودبازده و کسبوکارهایی است که میتواند جمعیت بیشتری را سرکار ببرد و حتی مهاجرت معکوس را از مناطق حاشیه شهر به روستاها تقویت کند. در بخش عمرانی هم متمرکز بر مدرسهسازی، مسجدسازی و تکمیل و رفع ایراد از منازل مخانوادههای کمبرخوردار هستیم.
سردار علیاکبر افراسیابی افزود:بسته های نوشت افزار به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد تومان با همکاری نیکوکاران، گروههای جهادی، نواحی مقاومت و معاونت محرومیتزدایی و مردمیاری سپاه امام رضا (ع) تهیه و توزیع میشود.
وی ادامه داد: همچنین در اجرای طرحهای محرومیت زدایی پل روستای امرغان به ارزش تقریبی ۲ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان نیز به بهرهبرداری رسید تا دسترسی ساکنان این روستای کمبرخوردار را به جاده و محورهای مواصلاتی آسانتر کند.
جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) گفت: مجموع ارزش طرح های محرومیتزدایی در حوزههای فنی، عمرانی و اجتماعی که در رویداد امروز به بهرهبرداری میرسد، حدود ۲۷ میلیارد تومان است.