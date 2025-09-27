به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور به همراه مسئولین استانی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان و نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی از مرکز تحقیقات و جنگل و مرتع نصرت آباد نور بازدید کردند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی کشور هدف از بازدید این مرکز را اولاً با توجه به الگوی کشت و آب‌های نامتعارف ناچاراً زراعت چوب عنوان کرد وگفت: با توجه به اینکه این مرکز به ارقام جدید درخت صنوبر دست پیدا کرده تولید دو برابر در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله که این امر موجب افزایش بهره‌وری نیز خواهد شد.

گل محمدی در ادامه به موضوع استفاده از نهال سالم اشاره کرد و افزود: با توجه به آماده بودن زیرساخت‌های این مرکز سعی داریم در جهت مبارزه با ویروس مرکبات خصوصا ویروس تریستزا آزمایشگاهی رو در رابطه با مبارزه با ویروس مرکبات کشور خصوصا مازندران که قطب مرکبات کشور است اقدامات اساسی صورت گیرد.

همچنین فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ارتقای این مرکز گفت: با توجه به پتانسیل‌های لازم و برخورداری از نیرو و دانش کافی و مطالبه عمومی تلاش داریم با همکاری جهاد کشاورزی این مرکز را به پژوهشکده تبدیل نموده تا هم نیاز استان و هم نیاز کشور در این حوزه تامین گردد.