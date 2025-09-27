حافظ صادقی، دوچرخه‌سوار اردبیلی مسیر هزار کیلومتری زنجان تا شیراز را به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه رکاب زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حافظ صادقی، دوچرخه‌سوار اردبیلی و بازنشسته صدا و سیما، مسیر زنجان تا شیراز را در مدت ۱۵ روز و به مسافت بیش از هزار کیلومتر رکاب زد.

این برنامه ورزشی با شعار گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد.

صادقی که از دو سال پیش سفرهای خود را با دوچرخه آغاز کرد، این مسیر را در قالب پنجمین برنامه مدون خود انجام داد.

این دوچرخه سوار پیش از این مسیرهای مشهد به اردبیل، شلمچه به بندرعباس، اردبیل به خرمشهر و اردبیل به مهران را رکاب زده بود.

وی اعلام کرد: قرار است مرحله ششم این سفرها را در مسیر مشهد به زاهدان و مرحله پایانی را دی‌ماه امسال از اصفهان به کرمان با حضور بر مزار شهید حاج قاسم سلیمانی به پایان برساند.

صادقی هدف از این برنامه‌ها را ادای احترام به شهدا و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار اعلام کرد.