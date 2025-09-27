پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یادواره ۱۵۸ شهید والامقام شهرستان بهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یادواره ۱۵۸ شهید والامقام شهرستان بهاباد با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در جوار مقبره آخوند ملاعبدالله بهابادی برگزار شد.
سرهنگ فرهمند فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گفت: امنیت، عزت و استقلال امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و ایثارگریهای رزمندگان اسلام است و زنده نگه داشتن یاد آنان وظیفهای همگانی به شمار میرود. وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل جوان منتقل شود تا چراغ راه آینده انقلاب باقی بماند.
حجتالاسلام حسینینژاد از روحانیون قم نیز با روایتگری خاطرات دوران دفاع مقدس، رشادتهای رزمندگان اسلام را یادآور شد و تصریح کرد: شهیدان با گذشتن از جان خود، درس بزرگ مقاومت، ایمان و وفاداری به اسلام و میهن را برای همیشه در تاریخ ثبت کردند.
اجرای سرودهای حماسی و انقلابی توسط گروه سرود مسجد امام حسن عسکری (ع)، خاطرهگویی، مداحی و ذکر مصیبت اهلبیت (ع) از دیگر برنامههای این یادواره بود. همچنین اجرای نمایش «نفسهای آخر» با موضوع ایثار جانبازان شیمیایی و لحظات پایانی حیات شهیدان، فضای معنوی مراسم را متأثرتر کرد.
یادواره شهدای شهرستان بهاباد با هدف پاسداشت مقام والای شهیدان و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد و محفل انس و همدلی مردم ولایتمدار این دیار بود.