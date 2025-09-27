به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، سرهنگ مومن زاده افزود: ثبت نام از افراد متقاضی مطابق سهمیه‌ای که برای استان تعیین شده تا تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد و متقاضیان میتوانند درخواست اشتغال خود را فقط از طریق سامانه سماسو به آدرس https://samasoo.ir ثبت کنند.

به گفته وی در این مرحله سربازان ماهر منقضی خدمت واجد شرایطی که حداکثر ۵ سال از تاریخ ترخیص آنها گذشته است می‌توانند از تسهیلات خوداشتغالی بهره‌مند شوند.

سرهنگ مومن زاده سقف پرداخت این تسهیلات را ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله و کارمزد ۴ درصد عنوان کرد.

معاون وظیفه عمومی استان افزود: اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال در سال جاری با متقاضیان واجد شرایطی که در سنوات قبل در سامانه سخا یا سماسو ثبت نام کرده و موفق به دریافت وام اشتغال در سال ۱۴۰۳ نشده‌اند خواهد بود.

سرهنگ مومن زاده افزود: واجدان شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت https: // sarbazmaher.ir مراجعه و مشروح خبر را مشاهده کنند.