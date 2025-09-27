پخش زنده
امروز: -
معاون وظیفه عمومی خراسان جنوبی از آغاز ثبت نام تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ به سربازان ماهر منقضی خدمت از روز چهارشنبه نهم مهر همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسن عسگری (ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، سرهنگ مومن زاده افزود: ثبت نام از افراد متقاضی مطابق سهمیهای که برای استان تعیین شده تا تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد و متقاضیان میتوانند درخواست اشتغال خود را فقط از طریق سامانه سماسو به آدرس https://samasoo.ir ثبت کنند.
به گفته وی در این مرحله سربازان ماهر منقضی خدمت واجد شرایطی که حداکثر ۵ سال از تاریخ ترخیص آنها گذشته است میتوانند از تسهیلات خوداشتغالی بهرهمند شوند.
سرهنگ مومن زاده سقف پرداخت این تسهیلات را ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله و کارمزد ۴ درصد عنوان کرد.
معاون وظیفه عمومی استان افزود: اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال در سال جاری با متقاضیان واجد شرایطی که در سنوات قبل در سامانه سخا یا سماسو ثبت نام کرده و موفق به دریافت وام اشتغال در سال ۱۴۰۳ نشدهاند خواهد بود.
سرهنگ مومن زاده افزود: واجدان شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت https: // sarbazmaher.ir مراجعه و مشروح خبر را مشاهده کنند.