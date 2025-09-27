پخش زنده
امروز: -
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درخصوص شیوع بیماریهای تنفسی با شروع فصل سرما در استان هشدار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، فوق تخصص بیماریهای تنفسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:شیوع بیماریهای تنفسی با شروع فصل سرما افزایش پیدا میکند و تعداد مراجعین به مراکز درمانی با علائم این بیماری ها افزایش می یابد.
مرتضوی مقدم افزود: علت افزایش و شیوع این بیماری ها افزایش جمعیت زیر یک سقف، کاهش تهویه اتاقها و تجمعات به ویژه در مدارس است.
وی با اشاره به لزوم مراقبتهای تنفسی و بهداشتی در این فصل گفت: توصیه می شود دانش آموزان به ویژه اگر بیماریهای تنفسی دارند قبل از مراجعه به مدرسه با پزشک مشورت کنند و شستن دستها، استفاده از ماسک در صورت بیماری، مصرف مایعات، تغذیه سالم، استراحت کافی و فعالیتهای بدنی مناسب را مد نظر قرار دهند.
فوق تخصص بیماریهای تنفسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: بیماریهای تنفسی با عفونتهای ویروسی (سرماخوردگی معمولی) با مراقبتهای عادی کنترل می شود و بیمار احتیاج به مصرف آنتی بیوتیک ندارد، اما باید مراقب بود که این بیماریها برای بعضی افراد از جمله افراد مبتلا به آسم یا سابقه بیماری تنفسی و زمینه ای قلبی و دیابت ممکن است مشکل ساز شود.
مرتضوی مقدم گفت: بیماری دیگری که در این فصل شیوع پیدا میکنند و خطر بیشتری دارد آنفولانزا است که شیوع آن در این فصل زیاد است و تا پایان زمستان ادامه دارد.
وی افزود: واکسیناسیون آنفولانزا به افراد دارای بیماریهای زمینهای و قلبی و افراد در معرض خطر و دانش اموزان برای جلوگیری از انتقال بیماری از مدرسه به خانه توصیه میشود.
فوق تخصص بیماریهای تنفسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: گاهی عفونتهای تنفسی باکتریایی بر عفونتهای ویروسی سوار میشود و بیماری هایی از جمله سینوزیت و ذات الریه پس از کنترل بیماریهای تنفسی ویروسی اضافه میشوند.
مرتضوی مقدم گفت: بیمار در این مرحله حین بهبود بیماری تنفسی ویروسی، دچار عوارض تنفسی از جمله ترشح چرکین بینی، سردردهای ناحیه سر و صورت و پیشانی و سرفههای خلطدار می شود که نشان دهنده عفونت باکتریایی است و باید حتماً تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار گیرد.