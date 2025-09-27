به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، فوق تخصص بیماری‌های تنفسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:شیوع بیماری‌های تنفسی با شروع فصل سرما افزایش پیدا می‌کند و تعداد مراجعین به مراکز درمانی با علائم این بیماری ها افزایش می یابد.

مرتضوی مقدم افزود: علت افزایش و شیوع این بیماری ها افزایش جمعیت زیر یک سقف، کاهش تهویه اتاق‌ها و تجمعات به ویژه در مدارس است.

وی با اشاره به لزوم مراقبت‌های تنفسی و بهداشتی در این فصل گفت: توصیه می شود دانش آموزان به ویژه اگر بیماری‌های تنفسی دارند قبل از مراجعه به مدرسه با پزشک مشورت کنند و شستن دست‌ها، استفاده از ماسک در صورت بیماری، مصرف مایعات، تغذیه سالم، استراحت کافی و فعالیت‌های بدنی مناسب را مد نظر قرار دهند.

فوق تخصص بیماری‌های تنفسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: بیماری‌های تنفسی با عفونت‌های ویروسی (سرماخوردگی معمولی) با مراقبت‌های عادی کنترل می شود و بیمار احتیاج به مصرف آنتی بیوتیک ندارد، اما باید مراقب بود که این بیماری‌ها برای بعضی افراد از جمله افراد مبتلا به آسم یا سابقه بیماری تنفسی و زمینه ای قلبی و دیابت ممکن است مشکل ساز شود.

مرتضوی مقدم گفت: بیماری دیگری که در این فصل شیوع پیدا می‌کنند و خطر بیشتری دارد آنفولانزا است که شیوع آن در این فصل زیاد است و تا پایان زمستان ادامه دارد.

وی افزود: واکسیناسیون آنفولانزا به افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و قلبی و افراد در معرض خطر و دانش اموزان برای جلوگیری از انتقال بیماری از مدرسه به خانه توصیه می‌شود.

فوق تخصص بیماری‌های تنفسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: گاهی عفونت‌های تنفسی باکتریایی بر عفونت‌های ویروسی سوار می‌شود و بیماری هایی از جمله سینوزیت و ذات الریه پس از کنترل بیماری‌های تنفسی ویروسی اضافه می‌شوند.

مرتضوی مقدم گفت: بیمار در این مرحله حین بهبود بیماری تنفسی ویروسی، دچار عوارض تنفسی از جمله ترشح چرکین بینی، سردرد‌های ناحیه سر و صورت و پیشانی و سرفه‌های خلط‌دار می شود که نشان دهنده عفونت باکتریایی است و باید حتماً تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار گیرد.