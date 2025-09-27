به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید علی طباطبائی فر گفت: به دنبال اعلام مرکز کنترل هماهنگی و عملیات جمعیت هلال احمر مبنی بر مصدوم شدن یک فرد ۶۲ ساله در ارتفاعات شیرکوه (دره بید هویج)، بلافاصله تیم امداد ونجات کوهستان هلال احمر شهرستان تفت با یک دستگاه خودرو کمک دار سبک، تجهیزات و ست کامل کوهستان و تیم واکنش سریع استان به عنوان تیم پشتیبان با یک دستگاه آمبولانس به منطقه اعلام شده اعزام و عملیات امدادرسانی آغاز شد.

طباطبائی فر در ادامه با بیان این که این فرد به علت سقوط از ارتفاع از ناحیه کمر آسیب دیده بود، افزود: نجاتگران هلال احمر پس از رسیدن به فرد حادثه دیده با اقدامات اولیه درمانی و با استفاده از بسکت و تثبیت فیزیکی و عبور از مسیر‌های سخت و دشوار به پایین دامنه کوه انتقال داده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل داده شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان یزد ضمن تاکید بر این که از شهروندان و کوهنوردان انتظار داریم تا نکات ایمنی را با توجه به وضعیت منطقه و حوادث متعددی که در کوهستان اتفاق افتاده رعایت کنند، گفت: در صورت بروز هرگونه حادثه، شهروندان با شماره ۱۱۲ مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.