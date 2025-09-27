به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در سفر به خواف گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی، این شهرستان نیازمند سالن سینما است و این موضوع در دیدار با فرماندار خواف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسین مسگرانی در این سفر با فرماندار خواف، مولوی احراری امام جمعه اهل سنت، حجت الاسلام مظاهری امام جمعه شهرستان خواف و جمعی از هنرمندان دیدار و گفت‌ و‌ گو کرد و در جریان دغدغه های مدیران و هنرمندان این شهرستان قرار گرفت.

فرماندار شهرستان خواف هم در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر اهمیت توجه به حوزه فرهنگ تاکید کرد و گفت: تمام قد از فعالیت‌ های فرهنگی و هنری وحدت آفرین حمایت می‌ کنیم.

مهدی آسیایی افزود: خواف به‌ عنوان یکی از وسیع‌ ترین شهرستان‌ های استان خراسان رضوی، ظرفیت‌ های بالایی در زمینه‌ های هنری، ادبی و رسانه‌ ای دارد.

وی ادامه داد: تقویت زیرساخت‌ های فرهنگی، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌ های هنرمندان و حمایت از برنامه‌ های فرهنگی در اولویت برنامه‌ های مسئولان این شهرستان است.

شهرستان خواف با چهار بخش مرکزی، سنگان، جلگه زوزن و سلامی و جمعیتی بیش از ۱۷۵ هزار نفر در نوار مرز شرقی ایران قرار دارد و ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد.