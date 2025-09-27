رئیس مرکز بهداشت خوزستان نسبت به افزایش نگران کننده موارد گزش سگ‌های ولگرد و خطر ابتلا به بیماری هاری در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی در همایش اضطراری بین بخشی بیماری هاری در استان نسبت به افزایش نگران‌کننده موارد گزش سگ‌های ولگرد و خطر بیماری هاری هشدار داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار مورد گزش سگ گزارش شده است که در صورت عدم مداخله به موقع، می‌توانست به ۲۱ هزار مورد ابتلا به هاری منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه بیماری هاری همچنان غیرقابل درمان بوده و تنها راه مقابله با آن پیشگیری و کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد است، افزود: از مسئولان درخواست می‌شود با همکاری بین‌بخشی، اقدامات جدی برای کنترل این مشکل انجام دهند.

دکتر شریفی بر اهمیت آموزش عمومی در مورد شستشوی فوری زخم‌های ناشی از گزش و مراجعه سریع به مراکز درمانی تأکید کرد و ادامه داد: عدم حضور برخی شهرداران در جلسه نشان‌دهنده بی‌توجهی به سلامت مردم است و در صورت تداوم این بی‌توجهی، اقدامات قانونی علیه مسئولان متخلف انجام خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین به افزایش ۱۰۰ درصدی موارد گزش سگ در استان طی ۵ سال گذشته اشاره کرد و هشدار داد: اگر اقدامات فوری انجام نشود، این مشکل می‌تواند به یک بحران جدی تبدیل شود.

وی از همه دستگاه‌های مرتبط خواست تا با هم افزایی و اتحاد، برای حل این مشکل تلاش کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر لزوم تخصیص بودجه کافی برای خرید واکسن‌های لازم و اجرای برنامه‌های کنترلی تأکید کرد و از همه شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با سگ‌های ولگرد، مراقب باشند و اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.