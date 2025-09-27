به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان گفت: این حادثه بامداد امروز در خیابان امیرکبیر اصفهان رخ داد و یک دستگاه اتوبوس برون‌شهری به دلیل از دست دادن تعادل، پس از انحراف از مسیر با درِ ورودی مسجد برخورد کرد .

احمدرضا کیانی افزود: این اتوبوس به دلیل به‌هم‌خوردن تعادل، با درِ ورودی یک مسجد برخورد کرد که در پی آن، راننده دچار جراحت شد.

علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.