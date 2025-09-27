به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کوگواشویلی از سال ۲۰۰۶ هدایت تیم کشتی فرنگی روسیه را بر عهده داشته است. تحت رهبری او، تیم ملی روسیه ۱۵ مدال المپیک، ۵۶ مدال قهرمانی جهان و ۹۰ مدال قهرمانی اروپا کسب کرده است.

با این حال عملکرد ضعیف در جهانی زاگرب سبب شد تا این مربی از سمت خود کناره‌گیری کند که این استعفا مورد قبول میخائیل مامیاشویلی قرار گرفت.

میخائیل مامیاشویلی، رئیس فدراسیون کشتی روسیه گفت: تصمیم قطع همکاری گرفته شده است و چندین نامزد وجود دارند که نیاز به بحث مفصل است. قرارداد‌های کاری ما به زودی امضا خواهند شد. من مطمئنم که ما موفقیت‌ها و تجربیات بیشتری را با هم خواهیم داشت.

در مسابقات قهرمانی جهان در زاگرب، روس‌ها تنها یک مدال نقره و دو مدال برنز در کشتی فرنگی کسب کردند. پس از مسابقات، خود این مربی تمایلش را برای کناره‌گیری ابراز کرد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز و کسب عنوان قهرمانی بعد از ۱۱ سال برای دومین مرتبه در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان رسید. در رده بندی تیمی ایران با ۱۸۰ امتیاز و با فاصله ۹۱ امتیازی با تیم دوم مقتدرانه به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از تیم ایران تیم آذربایجان با ۸۹ امتیاز دوم شد و تیم ازبکستان با ۷۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.