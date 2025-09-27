حادثه تصادف در ورودی روستای امیر آباد تیران و کرون یک فوتی و چهار مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: بر اثر تصادف سواری پژو و مینی بوس در ورودی روستای میرآباد تیران و کرون حدود ساعت ۶:۳۵ اعلام و بلافاصله نزدیک ترین واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد.

عباس عابدی افزود: این حادثه ۴ مصدوم زن ۳۶ تا ۵۲ ساله داشت که به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند.

به گفته وی در این حادثه مرد ۳۹ ساله که راننده پژو بود، بر اثر شدن جراحات در دم جان باخت.