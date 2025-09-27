قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی با اشاره به پیش رو بودن روز مهرگان و دوره شش‌روزه باستانی گفت: جشن مهرگان، دومین جشن بزرگ ایران باستان پس از نوروز است و برگزاری مردمی این جشن ثبت جهانی شده را درنظر داریم.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما علی دارابی گفت: جشن مهرگان، دومین جشن بزرگ ایران باستان پس از نوروز، نماد مهر، دوستی و شکرگزاری است که با اعتدال پاییزی و برداشت محصول پیوند دارد. این آیین سال گذشته (۲۰۲۴ میلادی) به‌طور مشترک توسط ایران و تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشری یونسکو به ثبت رسید.

وی ادامه داد: ثبت جهانی جشن مهرگان، علاوه بر تأکید بر ارزش‌های فرهنگی، ضرورت احیای مردمی آن را برجسته ساخته است و برای مانایی و ترویج آن باید برنامه‌ریزی کرد.

«احیای آیین‌های ملی و سنتی ایران و معرفی آن به نسل جوان، ایجاد فضای شاد و نشاط اجتماعی برای خانواده‌ها و جوانان، تقویت همبستگی ملی و مذهبی، پاسداری از میراث ناملموس و پیوند آن با زندگی امروز و توسعه گردشگری فرهنگی» ‌از جمله اهدافی است که دارابی برای برگزاری این رویداد برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت دیپلماسی فرهنگی و همکاری بین‌المللی با تاجیکستان، از دیگر رویکردهای ما برای گرامیداشت مهرگان است.