مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: ۱۰۰ مدرسه در این استان برق‌دار می‌شوند.

برق رسانی به ۱۰۰ مدرسه در سیستان و بلوچستان

برق رسانی به ۱۰۰ مدرسه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، میثم لک‌زایی افزود: با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان، ۱۰۰ مدرسه که تاکنون فاقد برق بودند یا با مشکلات زیرساختی در این زمینه مواجه بودند به شبکه برق متصل خواهند شد.

وی افزود: این اقدام نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی، استفاده از تجهیزات کمک‌آموزشی نوین و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای معلمان و دانش‌آموزان خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با قدردانی از همراهی مجموعه شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امیدواریم با تداوم چنین همکاری‌هایی شاهد رفع کامل محرومیت‌های زیرساختی مدارس در سراسر استان باشیم تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل نبود امکانات اولیه از تحصیل محروم نشود.