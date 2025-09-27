پخش زنده
امروز: -
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرزی پارسآباد مغان از غرقشدن مرد ۳۲ساله در رودخانه ارس شهرستان پارسآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نجف نوروزی، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرزی پارسآباد مغان اظهار کرد: مرد ۳۲ ساله اهل روستای قره داغلو از توابع شهرستان پارسآباد مغان در رودخانه ارس (آراز چایی ) غرق شد و جستجوها ادامه دارد.
وی افزود: برای پیداکردن فرد غرق شده ۲ اکیپ در حال جستجو است که یک گروه در محدود روستاهای پیریواتلو و محمدرضالو در حال جستجو بوده و گروه دیگر در محمد دوست کندی و ملت آباد در حال جستجو هستند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرزی پارسآباد مغان گفت: این جوان ظاهراً مشغول ماهیگیری بود که به دلیل ناآشنایی با فن شنا، به زیر آبکشیده میشود.
نوروزی ادامه داد: هم اکنون جستجو برای پیداکردن جسد این جوان با حضور نیروهای امدادی، آتشنشانی اورژانس، نیروهای انتظامی و مرزبانی شهرستان پارسآباد مغان و اهالی این روستا ادامه دارد.
وی بیان کرد: با وجود تلاشهای گسترده و پیگیریهای مستمر تیمهای امدادی، تا این لحظه و در روز اول عملیات متأسفانه نتیجهای از جستوجو به دست نیامده است. عملیات تجسس تا یافتن هرگونه نشانهای ادامه خواهد داشت و همه تلاشها برای یافتن این جوان ادامه دارد.
گفتنی است رودخانه پر آب ارس (آراز چایی) در مجاورت شهر مرزی پارسآباد مغان در استان اردبیل واقع است.