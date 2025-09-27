به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نجف نوروزی، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرزی پارس‌آباد مغان اظهار کرد: مرد ۳۲ ساله اهل روستای قره داغلو از توابع شهرستان پارس‌آباد مغان در رودخانه ارس (آراز چایی ) غرق شد و جستجوها ادامه دارد.

وی افزود: برای پیداکردن فرد غرق شده ۲ اکیپ در حال جستجو است که یک گروه در محدود روستاهای پیریواتلو و محمدرضالو در حال جستجو بوده و گروه دیگر در محمد دوست کندی و ملت آباد در حال جستجو هستند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرزی پارس‌آباد مغان گفت: این جوان ظاهراً مشغول ماهیگیری بود که به دلیل ناآشنایی با فن شنا، به زیر آب‌کشیده می‌شود.

نوروزی ادامه داد: هم اکنون جستجو برای پیداکردن جسد این جوان با حضور نیروهای امدادی، آتش‌نشانی اورژانس، نیرو‌های انتظامی و مرزبانی شهرستان پارس‌آباد مغان و اهالی این روستا ادامه دارد.

وی بیان کرد: با وجود تلاش‌های گسترده و پیگیری‌های مستمر تیم‌های امدادی، تا این لحظه و در روز اول عملیات متأسفانه نتیجه‌ای از جست‌وجو به دست نیامده است. عملیات تجسس تا یافتن هرگونه نشانه‌ای ادامه خواهد داشت و همه تلاش‌ها برای یافتن این جوان ادامه دارد.

گفتنی است رودخانه پر آب ارس (آراز چایی) در مجاورت شهر مرزی پارس‌آباد مغان در استان اردبیل واقع است.