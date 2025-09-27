پخش زنده
فرماندار میرآباد گفت: جشنواره انگور سیاه میرآباد روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه در محل تالار علیآباد این شهرستان همراه با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری شاد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه نهایی هماهنگی، تقسیم کار و تخصیص مأموریتهای اجرایی برگزاری جشنواره انگور سیاه، به ریاست سیدحسام الدین بابگوره، فرماندار میرآباد و با حضور رضا حیدری، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان شهرستان، اصناف، اصحاب رسانه و باغداران برگزار شد.
فرماندار میرآباد در این جلسه با تأکید بر اهمیت ملی این رویداد اظهار کرد: جشنواره انگور سیاه میرآباد فرصتی استثنایی برای معرفی قابلیتهای منحصربهفرد کشاورزی، اقتصادی و گردشگری شهرستان در سطح کشور است و این جشنواره باید بتواند زمینهساز توسعه پایدار، بازاریابی برای محصولات باغی منطقه و ایجاد نشاط اجتماعی در بین شهروندان باشد.
سیدحسامالدین بابگوره اضافه کرد: جشنواره انگور سیاه نماد و برندی برای رونق اقتصادی و ظرفیتهای منطقه بوده همکاری و هماهنگی همه بخشها برای معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه و رونق اقتصادی آن و همچنین اجرای دقیق و به موقع مصوبات برای برگزای یک جشنواره باشکوه که در ذهن مهمانان و شهروندان ماندگار باشد، ضروری است.
او ادامه داد: جشنواره انگور سیاه میرآباد روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه در محل تالار علیآباد این شهرستان همراه با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری شاد برگزار میشود.
تور آشناسازی جاذبههای گردشگری و تاریخی میرآباد برگزار میشود
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به نقش رویدادها و جشنوارهها در توسعه و رونق گردشگری اظهار کرد: برگزاری جشنوارهها فرصتی برای معرفی ظرفیتها و داشتههای تاریخی، گردشگری، کشاورزی و فرهنگی هر منطقه بوده و از طرفی با جذب گردشگر موجب رونق اقتصادی نیز میشود.
رضا حیدری گفت: از جمله برنامههای جانبی جشنواره، برگزاری تور آشناسازی با جاذبههای گردشگری و تاریخی میرآباد با محوریت پل تاریخی قلاتاسیان است و این جشنواره در کنار معرفی انگور سیاه، فرصتی برای معرفی محصولاتی مانند سماق و عسل این منطقه را نیز فراهم میکند.