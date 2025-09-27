پخش زنده
امروز: -
مسئولان باید کار جهادی را در دستور کار قرار دهندو پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولیفقیه در منطقه و امامجمعه کاشان در نشست شورای اداری که کنار گلزار شهدای دارالسلام برگزار شد، با بیان اینکه مسئولیتها امانت الهی است، از مدیران و مسئولان خواست قدر فرصت خدمت به مردم را بدانند و همه باید در قبال مسئولیتی که به ما سپرده شده است کار جهادی انجام دهیم.
حجتالاسلاموالمسلمین سید سعید حسینی افزود: مسئولان باید در مقابل مسئولیت خود پاسخگو باشند و این پاسخگو بودن را در جامعه فرهنگسازی کنند.
وی گفت: دفاع مقدس نماد قدرت، هوشمندی و ایمان ملت ایران است و بسیاری از استعدادها در زمان جنگ شکوفا شدهاندو قدرت عظیم نظامی و استراتژیک امروز ایران در منطقه مدیون دستاوردهای دفاع مقدس است.