مجموعه تلویزیونی «سلمان فارسی»، در دست تولید است و پیش بینی میشود از نیمه دوم سال آینده پخش آن آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین طاهری تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «سلمان فارسی»، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش درباره ساخت این مجموعه گفت: در حال ساخت یک سال آخر فصل ایران هستیم و پیش بینی میشود اواخر بهار و اوایل تابستان سال آینده فصل ایران تمام شود، همراه با فیلم برداری و پیش تولید فصل حجاز.
وی افزود: فصل اول با بخشی از کودکی حضرت سلمان آغاز میشود و دربار قباد شاه و خسرو انوشیروان. سلمان در دوره تمدنی ایران ساسانی به دنیا آمدند و دین غالب آن زمان زرتشتی بود و در یک خانواده زرتشتی به دنیا آمد، به فراخور با مسیحیت آشنا میشود و سیری میکنند به سمت حقیقت و دنبال حقیقت هستند. در قسمت اول به دنبال حقیقت تا شامات و شرق بیزانس و مرکز مسیحیت آن دوره. سیر وی در ادیان مختلف است و از همه ادیال عبور میکند تا به اسلام برسد.
وی گفت: یک سوم طرح از کودکی سلمان و شرایط آن دوره است. موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن دوره را به تصویر میکشد. حدود ۲۵ تا ۲۶ قسمت فصل ایران است، حدود همین قسمت فصل بیزانس و همین قسمت هم دوره اسلام است.
وی افزود: قبل از فیلم برداری و پیش تولید نگاه آقای میرباقری به این است که مخاطبهای غربی و شرقی، آمریکای شمالی و جنوبی و اروپا، جز بینندگان سلمان باشند و ارزش این مجموعه به این است که تنها برای مخاطب داخلی نیست و با نگاهی به فطرتهای درست و علاقه منداان به صنعت سینمایی این مجموعه را تماشا کنند و سعی کردیم در چارچوب به روز سینمایی جهان حرکت کنیم.
طاهری درباره بازیگران خارجی این مجموعه گفت: برای فصل بیزانس حتما باید بازیگران خارجی انتخاب میشدند، اینکه سردار رومی حتما باید رومی باشد و حدودا بالغ بر ۲۰ بازیگر ار مراکش، تونس، ارمنستان و روسیه، در این فصل بازیگر داریم و امیداواریم در فصل اسلام هم از بازیگران جوان عرب استفاده کنیم.
وی درباره بازیگران داخلی هم گفت: برای بازیگران داخلی یک فراخوان دادیم و در مدت یک ماهه، ۲۰ هزار نفر ثبت نام کردند از این تعداد، با ۶ هزار نفر را مصاحبه کردیم و در نهایت حدود هزار و ۸۰۰ نفر از بازیگران تئاتر شهرستانها دارند کمک میکنند.
وی درباره استفاده از جلوههای ویژه هم گفت: قرار بود فصل بیزانس در ترکیه فیلم برداری شودکه به علت کرونا در داخل این کار را کردیم و در این بخش از جلوههای ویژه استفاده شده است که که کار جوانان خوب ایران هست.
وی درخصوص مستندسازی این مجموعه افزود: تقریبا همه نقطه عطفهای مجموعه را مستندسازی کردیم، فیلم برداری و نمایه سازی کردیم که بعدا دسترسی آسان داشته باشند و بخشی از مستندها هم آماده است.
به موازات پخش فصل اول در تابستان سال آینده، دوره فیلم برداری حجاز شروع میشود و پیش بینی میشود حداکثر تا ۱۴۰۷، کار تولید به اتمام برسد.