به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین طاهری تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «سلمان فارسی»، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش درباره ساخت این مجموعه گفت: در حال ساخت یک سال آخر فصل ایران هستیم و پیش بینی می‌شود اواخر بهار و اوایل تابستان سال آینده فصل ایران تمام شود، همراه با فیلم برداری و پیش تولید فصل حجاز.

وی افزود: فصل اول با بخشی از کودکی حضرت سلمان آغاز می‌شود و دربار قباد شاه و خسرو انوشیروان. سلمان در دوره تمدنی ایران ساسانی به دنیا آمدند و دین غالب آن زمان زرتشتی بود و در یک خانواده زرتشتی به دنیا آمد، به فراخور با مسیحیت آشنا می‌شود و سیری می‌کنند به سمت حقیقت و دنبال حقیقت هستند. در قسمت اول به دنبال حقیقت تا شامات و شرق بیزانس و مرکز مسیحیت آن دوره. سیر وی در ادیان مختلف است و از همه ادیال عبور می‌کند تا به اسلام برسد.

وی گفت: یک سوم طرح از کودکی سلمان و شرایط آن دوره است. موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن دوره را به تصویر می‌کشد. حدود ۲۵ تا ۲۶ قسمت فصل ایران است، حدود همین قسمت فصل بیزانس و همین قسمت هم دوره اسلام است.

وی افزود: قبل از فیلم برداری و پیش تولید نگاه آقای میرباقری به این است که مخاطب‌های غربی و شرقی، آمریکای شمالی و جنوبی و اروپا، جز بینندگان سلمان باشند و ارزش این مجموعه به این است که تنها برای مخاطب داخلی نیست و با نگاهی به فطرت‌های درست و علاقه منداان به صنعت سینمایی این مجموعه را تماشا کنند و سعی کردیم در چارچوب به روز سینمایی جهان حرکت کنیم.

طاهری درباره بازیگران خارجی این مجموعه گفت: برای فصل بیزانس حتما باید بازیگران خارجی انتخاب می‌شدند، اینکه سردار رومی حتما باید رومی باشد و حدودا بالغ بر ۲۰ بازیگر ار مراکش، تونس، ارمنستان و روسیه، در این فصل بازیگر داریم و امیداواریم در فصل اسلام هم از بازیگران جوان عرب استفاده کنیم.

وی درباره بازیگران داخلی هم گفت: برای بازیگران داخلی یک فراخوان دادیم و در مدت یک ماهه، ۲۰ هزار نفر ثبت نام کردند از این تعداد، با ۶ هزار نفر را مصاحبه کردیم و در نهایت حدود هزار و ۸۰۰ نفر از بازیگران تئاتر شهرستان‌ها دارند کمک می‌کنند.

وی درباره استفاده از جلوه‌های ویژه هم گفت: قرار بود فصل بیزانس در ترکیه فیلم برداری شودکه به علت کرونا در داخل این کار را کردیم و در این بخش از جلوه‌های ویژه استفاده شده است که که کار جوانان خوب ایران هست.

وی درخصوص مستندسازی این مجموعه افزود: تقریبا همه نقطه عطف‌های مجموعه را مستندسازی کردیم، فیلم برداری و نمایه سازی کردیم که بعدا دسترسی آسان داشته باشند و بخشی از مستند‌ها هم آماده است.

به موازات پخش فصل اول در تابستان سال آینده، دوره فیلم برداری حجاز شروع می‌شود و پیش بینی می‌شود حداکثر تا ۱۴۰۷، کار تولید به اتمام برسد.