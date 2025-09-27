پخش زنده
استاندار یزد: برنامه «یزد پایدار» بر پایه ظرفیتها و ضرورتهای استان یزد تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست شورای برنامهریزی استان یزد، الزامات و اولویتهای «سند یزد پایدار» از جمله بهروز رسانی برنامههای حفاظتی زیستمحیطی، لزوم پیوست رسانهای، تأمین منابع مالی، رفع گرههای قانونی، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی و توسعه گردشگری سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
استاندار یزد در این نشست با اشاره به اهمیت این سند گفت: برنامه «یزد پایدار» بر پایه ظرفیتها و ضرورتهای استان یزد تدوین شده است. بابایی تأکید کرد: توسعه فولادی در دستور کار سند قرار ندارد و در حال حاضر بهرهبرداری از معادن بهصورت هوشمندانه صورت میگیرد و مجوز جدیدی برای صنایع فولادی صادر نخواهد شد.
وی افزود: توسعهیافتگی زمانی محقق میشود که یزد در همه ابعاد و بهصورت همسو رشد کند. استاندار همچنین انتقال آب را یکی از اولویتهای سند دانست و یادآور شد: هماکنون دو خط انتقال آب فعال است و به گفته وزارت نیرو، در صورت اقدام نکردن، طی ۱۰ سال آینده در تأمین آب شرب استان یزد دچار مشکل خواهیم شد.
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس نیز در این نشست گفت: سند یزد پایدار باید منطبق با واقعیتها و شرایط جغرافیایی تدوین شود و توسعه متوازن استان یزد را به دنبال داشته باشد. وی بر آسیبشناسی دورههای گذشته، توسعه رشتههای دانشگاهی متناسب با نیازها، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و توجه به جامعنگری و آیندهنگری سند تأکید کرد.
همچنین سیدجلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد، با طرح این پرسش که مجوزهای معدنی سالهای گذشته برای چه افرادی اشتغال ایجاد کرده است، خواستار جلوگیری از توسعه صنایع فولادی در استان یزد شد.
محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق، بهاباد، ابرکوه، مهریز، خاتم و مروست نیز در این نشست سند یزد پایدار را موضوعی حیاتی خواند و بر توجه بیشتر به صنایع و خدمات دانشبنیان و همچنین شهرستانها و مناطق دور از مرکز تأکید کرد.
در این نشست همچنین مصوب شد تا پایان سال جاری، پنجشنبهها ادارات، دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی، شهرداریها و بانکها بهصورت دورکار فعالیت کنند. تشریح دستورالعمل ارتقای توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در نشست شورای برنامهریزی استان یزد بود.