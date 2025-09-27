رئیس‌جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که متن نهایی «فرمان وضعیت اضطراری خارجی» به زودی برای مشورت به «شورای ملی حاکمیت و صلح» ارائه خواهد شد تا در صورت وقوع یک سناریوی احتمالی تجاوز نظامی علیه کشور به اجرا گذاشته شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور جمهوری بولیواری ونزوئلا، در سخنرانی خود به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس "فرماندهی استراتژیک عملیاتی نیروهای مسلح ملی بولیواری" (CEOFANB)، جزئیات جدیدی از "فرمان وضعیت اضطراری خارجی" را اعلام کرد.

وی تأکید کرد، این سند در حال طی کردن مراحل مشورتی حقوقی و اجتماعی، مطابق با اصول قانون اساسی برای دفاع یکپارچه از کشور است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا با اشاره به این فرمان گفت: «متن اصلی فرمان وضعیت اضطراری خارجی به عنوان یک ابزار قانونی در دستان من است، برای زمانی که به سرزمین ما تجاوز نظامی شود؛ اتفاقی که به یاری خدا امیدواریم هرگز رخ ندهد.»

این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که رئیس‌جمهور مادورو اخیراً در جلسه "شورای دولتی"، با توجه به تهدیدهای مداوم از سوی دولت آمریکا، ایده صدور فرمان وضعیت اضطراری خارجی در سراسر ونزوئلا را ارزیابی کرده بود.

وی هدف از این فرمان قانونی را این‌گونه تشریح کرد: «هدف این است که تمام ملت، تمام جمهوری، تمام نهادها و تک‌تک شهروندان این کشور، از حمایت و پشتیبانی و فعال‌سازی تمام توان جامعه ونزوئلا برای پاسخ به تهدیدها یا در صورت لزوم، هرگونه حمله‌ای علیه ونزوئلا، برخوردار باشند.»