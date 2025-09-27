پخش زنده
مدیر امور آب شهرستان بروجرد از قطع برق ۱۹ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حمزه حسنوند بیان کرد: در هفته گذشته و در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان لرستان و شهرستان بروجرد، با دستور مقام قضایی، برق ۱۹ حلقه چاه متخلف در این شهرستان قطع شد.
وی گفت: این چاهها که برای کشت محصولات آبدوست و انتقال آب به اراضی خارج از محدوده مجاز مورد استفاده قرار میگرفتند، توسط عوامل اداره منابع آب بروجرد و گروه گشت و بازرسی این شهرستان شناسایی که با هماهنگی های انجام گرفته با اداره توزیع برق و نیروی یگان انتظامی محل، برق این چاه ها از سرخط اصلی قطع و ملزومات و منصوبات آنان جمعآوری شد. همچنین متخلفان با تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیر امورآب شهرستان بروجرد در پایان افزود : این اقدامات در چارچوب طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و برای جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی از سفرههای آبی انجام می گیرد.