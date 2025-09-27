به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به مناسبت ششم مهر، روز جهانی پیشگیری از بیماری هاری گفت: این بیماری نوعی عفونت ویروسی دستگاه اعصاب مرکزی و قابل انتقال بین حیوان و انسان است که معمولاً به واسطه گزش حیوان هار به انسان منتقل می‌شود و در صورت بروز علائم متاسفانه همیشه کشنده است

صیادی افزود: در صورت انجام کلیه مراحل پیشگیری و درمان بیماری از جمله شستشوی صحیح محل گزش با آب و صابون و تزریق سرم و واکسیناسیون به موقع می‌توان از ابتلا به هاری پیشگیری کرد.

وی با بیان اینکه هاری تمام پستانداران (اهلی – وحشی) را درگیر می‌کند، گفت: معمولا از طریق بزاق حیوان آلوده، گزش یا خراش به افراد و حیوانات دیگر سرایت می‌کند و ۴۰ درصد از افراد گاز گرفته شده توسط حیوانات کودکان زیر ۱۵ سال هستند.

وی با تاکید بر شعار روز جهانی هاری در سال ۲۰۲۵ وقتشه! تو، من، همه‌ی ما، جامعه بدون هاری گفت: انتخاب این شعار نشان دهنده‌ اهمیت مشارکت، همکاری و هماهنگی بین بخشی در تحقق اهداف برنامه راهبردی جهانی کنترل و پیشگیری از هاری است.

صیادی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تعداد موارد حیوان گزیدگی در استان رو به افزایش بوده است خاطر نشان کرد: در البرز ۴ هزار مورد حیوان گزیدگی در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۸ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است و ۳ مورد مرگ در سال گذشته روی داده است.

صیادی افزود: اکمسال نیز ۱۱ هزار نفر به واحد‌های درمان و پیشگیری هاری مستقر در استان مراجعه و خدمات رایگان پیشگیری از هاری دریافت کرده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت هزینه خدمات پیشگیری از هاری هر بار ۵۰ دلار برآورد شده و با توجه به اینکه کلیه خدمات پیشگیری و درمانی هر مورد حیوان گزیدگی رایگان است هر ساله هزینه بسیار زیادی به سیستم سلامت تحمیل می‌شود.

رئیس دانشگاه از البرزنشینان خواست پس از هر حیوان گزیدگی حتما به یکی از هفت واحد درمان و پیشگیری هاری مستقر استان برای پیشگیری از بیماری هاری مراجعه کنند.