معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد پس از تصویب نشدن پیشنویس قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعویق تحریمهای ایران گفت: چین از تصویب نشدن این قطعنامه عمیقاً متاسف است و بر اهمیت حیاتی یک راهحل سیاسی برای موضوع هستهای ایران از طریق گفتوگو و مذاکره تأکید میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، «گنگ شوانگ» با تشریح سه اولویت کلیدی دراین باره افزود: حفظ صلح و ثبات منطقهای، حل اختلافات از طریق گفتوگو و مذاکره و حفظ روح و اصول برجام سه اولویت کلیدی چین دراین باره است.
معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد از ایالات متحده خواست تا به پیشنهاد ایران برای از سرگیری مذاکرات پاسخ دهد و متعهد شود که از زور استفاده نکند. چین همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا تحریمها و فشارها را کنار بگذارد و به تلاشهای دیپلماتیک صادقانه بپردازد.
گنگ شوانگ، بار دیگر تأکید کرد، تعهد جدی چین به حفظ صلح و امنیت بینالمللی بدون تغییر باقی خواهد ماند، اراده سیاسی آن برای یافتن راهحلی مسالمتآمیز برای مسئله هستهای ایران تزلزلناپذیر خواهد بود و تلاشهای دیپلماتیک آن برای ترویج گفتوگو و همکاری بین همه طرفها سست نخواهد شد.
وی افزود: چین مایل است با همه طرفها همکاری کند، موضعی عینی و منصفانه اتخاذ نماید و به تلاشهای بیوقفه خود برای ترویج یک راهحل سیاسی جامع برای مسئله هستهای ایران ادامه دهد.
بعد از ظهر روز ۴ مهر به وقت محلی، شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشنویس قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعویق تحریمهای ایران رأی داد و به دلیل شمارش کمتر از ۹ رأی مثبت، پیشنویس این قطعنامه تصویب نشد. طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریمها علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.